Украинцам предложили провести договорной матч на Универсиаде

Главный тренер сборной Украины Валерий Плеханов сообщил, что команде предлагали провести договорной матч на Универсиаде. По его словам, неизвестный связался с игроками перед игрой с Австралией, которую в итоге украинцы выиграли со счетом 80:76. Федерация баскетбола Украины (ФБУ) подала заявление в полицию на этого человека.

- После матча с командой Австралии мне стала поступать информация, что какой-то неизвестный выходит на связь с игроками, - приводит пресс-служба ФБУ слова Плеханова. - Это повторялось неоднократно. Своим ребятам я полностью доверяю, и ожидаемо, что они сразу сообщили об этом главному тренеру, а я, в свою очередь, информирую ФБУ. Ребятам поступали сообщения и даже звонки с предложением подкорректировать результат в нужном русле. Это русскоязычный человек, скорее всего, находится здесь, ребятам представлялся как Паша. Я уверен, что с нашей командой подобные выходки не пройдут.