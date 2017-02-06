20:53 | УНИВЕРСИАДА

Мария Сорокина: "Сила в правде, поэтому мы обыграли сборную Канады"

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Вратарь сборной России Мария Сорокина отметила, что национальная команда выиграла в финале зимней Универсиады у сборной Канады, несмотря на то, что те весь матч "душили" россиянок. Сборная России выиграла у канадок со счетом 4:1 и досрочно принесла российской команде победу в общем зачете Игр в Алма-Ате.

– Канадки нас сегодня все время цепляли исподтишка, но сила в правде, поэтому мы и выиграли, – цитирует ТАСС Сорокина. – Они нас сегодня весь матч "душили", а мы взяли и выиграли. Да, нам сегодня часто было очень трудно, но я в свою команду верю, поэтому не сомневалась в том, что мы победим. Я верю в победу всегда, даже если и проигрываем.

Я не могу передать словами, какая сегодня сумасшедшая поддержка трибун была. Просто огонь. Поэтому и игра давалась. Все здорово!

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4000609

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КОММЕНТАРИИ (1)
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serg99rus

матч просто сумашедший. молодцы девчонки!!

21:24

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