Летняя Универсиада 2017 года открылась в Тайбэе

В субботу, 19 августа, была открыта двадцать девятая летняя Универсиада. Торжественная церемония открытия прошла на "Арене-Тайбэй". С речью выступил президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин.

- Вскоре мечта привести Универсиаду в Тайбэе станет реальностью. Несомненно, это событие останется незабываемым на долгие годы, - цитирует ТАСС Матыцина.

На Универсиаде пройдут соревнования по 21 виду спорта. Всего будет разыграно 275 комплектов наград. Российская делегация состоит из 517 человек, из которых 348 - спортсмены.

Отметим, что выход сборных-участниц на парад наций во время церемонии открытия Универсиады в Тайбэе был нарушен из-за политических протестов у стадиона.