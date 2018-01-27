Возняцки – о победе на Australian Open: "Надеюсь, теперь я попаду на обложку журнала"

Датчанка Каролин Возняцки после победы в финале Australian Open над Симоной Халеп - 7:6 (7:2), 3:6, 6:4 подчеркнула, что очень долго ждала этого момента.

По словам теннисистки, которая станет первой ракеткой мира, эта битва была невероятной. Отметим, что для 27-летней Возняцки эта победа стала первой на турнирах "Большого шлема".

– Прощу прощения, я хочу обнять трофей. Я очень долго ждала этого момента, – сказала Возняцки после победы над Халеп. – Я поздравляю Халеп с прекрасным турниром.

Понимаю, что для нее этот день стал трудным. Извини, что я выиграла. Уверена, что впереди нас ждет еще много матчей. Это была невероятная битва. Прости еще раз. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Надеюсь, что теперь я попаду на обложку Elle.

Возняцки – победительница Australian Open