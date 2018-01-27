Возняцки – победительница Australian Open

Датчанка Каролин Возняцки в финале Australian Open одержала победу над первой ракеткой мира Симоной Халеп – 7:6 (7:2), 3:6, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 53 минуты.

Для второй "сеяной" эта победа стала первой на турнирах "Большого шлема". Обыграв Халеп, Возняцки поднялась на первое место в рейтинге WTA.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Возняцки (Дания, 2) – Халеп (Румыния, 1) – 7:6 (7:2), 3:6, 6:4