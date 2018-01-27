14:25 | Теннис — "Большой шлем"

Возняцки – победительница Australian Open

Каролин ВОЗНЯЦКИ. Фото AFP
Каролин ВОЗНЯЦКИ. Фото AFP
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Датчанка Каролин Возняцки в финале Australian Open одержала победу над первой ракеткой мира Симоной Халеп – 7:6 (7:2), 3:6, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 53 минуты.

 
Сегодня. Мельбурн. Каролин ВОЗНЯЦКИ.Придраться больше не к чему! Возняцки выиграла Australian Open

Для второй "сеяной" эта победа стала первой на турнирах "Большого шлема". Обыграв Халеп, Возняцки поднялась на первое место в рейтинге WTA.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Возняцки (Дания, 2) – Халеп (Румыния, 1) – 7:6 (7:2), 3:6, 6:4

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (50)
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ростовский свин

Опытный 63.. а на мой вкус наоборот ..сильно постройнела...

19:48

Опытный 63

Внешне Возняцки стала намного хуже, а ей вроде как и 30 нет еще.

19:35

ростовский свин

молодец и себе шлем выиграла и мне немного денег принесла, выпью немного вискаря за каролин! смотрел прошлогодний финал итогового турнира и этот финал .Каролин становится универсальным игроком -который умеет все, а главное психологическая уверенность в критические минуты матча: устоять не поплыть -так было и в ноябре, да и сейчас она переиграла халеп во многом благодаря уверенности.А это черта настоящих чемпионок.Думаю,это не последнийй ее шлем.П,С, дя тех кто в теме - теперь возняцки может критиковать шарапову сколько хочет - имеет право.Ну и наконец то ее перестанут сравнивать с курниковой я в том числе.Возня круче!

18:23

Arthas

oleg.bob Сексуальная датчанка одолела грудастую румынку. Халеп уже давно не грудастая

17:13

oleg.bob

Сексуальная датчанка одолела грудастую румынку.

17:00

CanagliaVova

Теперь в журнальчики для взрослых чаще станут звать :-D

16:59

fifa_guru

Финал немного выправил мою низкую оценку женского тенниса! надеюсь, остальные подтянутся, наберут форму, а этим спасибо за игру и поздравления!

16:48

жек

Мутант твой ЧМОка не вернётся, даже не надейся!

16:32

Бней Иегуда

miker65 Я матчи Шараповой не смотрю, меня её перспективы не особо интересуют.) Насчёт химии - есть разрешённая фарма.) Хотя лучше здоровой и натуральной пищи ничего не придумано.)) Поменьше конфет пусть кушает и всякой прочей ерунды, тогда никакой мельдоний не нужен будет.))

16:24

miker65

Йегуда, а насчет автора востселлера под названием Неудержимая чего думаешь? В тридцатку попадет в этом году или 48-е место - это теперь предел ее возможностей? Может, что посоветуешь ей попринимать из химии вместо мельдония?

16:06

sergey.v1968

вакханалия, пир фриков...

15:52

Бней Иегуда

Ульяна Семёнова - действительно мужик ещё тот.)) А Серену поставь рядом со среднестатистическом мужиком - она будет выглядеть миниатюрно со своими росто-весовыми данными.) Может быть на фоне анорексичных современных юношей-рахитов она выглядит крупно, но это просто надо меньше в плэйстейшн играть, и хотя бы зарядку по утрам делать, тогда все проблемы в восприятии мира исчезнут.))

15:44

Thomas_Boy_

alexzander и Arthas ____________ Спасибо!) Честно говоря, я уж и не верил.

15:41

Бней Иегуда

У Серены самое качественное выполнение в туре теннисных компонентов: форхенд, бекхенд, крутка, свечи, читание игры, видение корта.) Это общепризнанно, и с антропометрией никак не связано.) Более того, есть мнение, что пышные формы - помеха для игры в теннис.)

15:40

miker65

Йегуда, это шутка юмора - про злого Чилича. Но Федя - добрый. И это не шутка.

15:40

Thomas_Boy_

Мама дорогая... Чудо случилось! Я дождался. Ура!

15:39

miker65

Что вы все про Серенку, да про Серенку? Мол мужик - мужиком она. Вы настоящих баб-кобылиц не видели, что ли ? Поставьте рядом Серенку и нашу допустим Ульяну Семенову. Рост 213 см, вес 119 кг. И рядом с ней миниатюрная Серенка - чуть выше пупка дышит, башкой до сиськи Ульке достает на цыпочках...

15:38

Бней Иегуда

miker65 Ну я против Чилича ничего не имею.)) Для меня он воплощением зла не является.)) Если выиграет, дай Бог!))

15:32

Bee

Про антропометрию это ниже пояса. Измерить ляжку старшего брата ещё никому не удавалось из-за отсутствия инструментария.

15:31

miker65

Йегуда, согласен. Завтра добо должно победить зло. Как в хорошей сказке.

15:29

Бней Иегуда

miker65 С Виландером согласен. Но уклон больше не на выход к сетке, а на раскрепощённость. Думаю, свой шлем Сима обязательно возьмёт, впорос времени.) Насчёт завтра, 3-0, на крайняк 3-1 в пользу Феди.)

15:27

Бней Иегуда

Джон....Сильвер Шарапова никогда в теннис играть не умела.) Если даже закрыть глаза на допинг, все её успехи связаны с антропометрией.)) Двухметровая лошадь, ясен пень, что она тупо забивала таких как Каро и Симона.)) А чисто в теннисных компонентах, она по сравнению с ними никто.)

15:24

Платошкин Андрей

Какой там Олимп?)) Действительно, к 27 годам выиграла первый титул))) Это позорище. Машка к 26 уже 5 титулов выиграла. И выиграла их при живом мужике Сирене. А эти обыграли НОУнеймов)))

15:24

miker65

Йегуда, ну а чего думаешь по поводу завтрашнего финала? Эталон тенниса выиграет или злобный хорват?

15:22

miker65

Виландер сказал, что несмелой цыганке надо научиться ходить к сетке и она выиграет наконец шлемный кубок. Согласен.

15:17

tulupp

Третье пришествие Каро на теннисный Олимп.) 6 лет спустя!). Теперь можно обратно возвращаться к съемкам в порно журналах.

15:16

Джон....Сильвер

Бней Иегуда - А че твоей Каре и Симе мешало выигрывать до 27 лет? Недостаточно допинга жрали, чтобы обыграть ту же Шарапову в молодые годы, либо трансгендера Уильямс? Шараповой четвертой десяток идет, ей не дали долго играть. Да и добилась она не малого уже! А, кто сейчас конкурентки у твоих Сим и Кар? Выскочки типа Остапенок?

15:16

Бней Иегуда

Джон....Сильвер Ну и чего она сейчас не побеждает, твоя Шара?)) Кислород перекрыли?)) Мы прекрасно видим её уровень без препарата.)) А у Каро и Симы ещё столько титулов впереди!) Подсчитаем в конце карьеры!))

15:11

Бней Иегуда

Третье пришествие Каро на теннисный Олимп.) 6 лет спустя!)

15:09

alexzander

Бней Иегуда "Шаре можно смело идти писать мемуары...)) Как она выигрывала с мельдонием, и как сдулась без него...))" Да, а Серене и Винус ,как они стали "королевами" ТИ и являлись ими минимум с 2011 года!!!!

15:07