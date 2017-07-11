12:11 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Виктория Азаренко: "Я сама отдала победу Халеп и не могу быть этому рада"

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко после поражения от румынки Симоны Халеп в 1/8 финала Уимблдона отметила, что сама отдала победу сопернице. Она также добавила, что теперь надо извлечь уроки и двигаться дальше.

В четвертьфинале турнира Халеп сыграет с британкой Джоанной Контой.

– Думаю, я хорошо начала матч против Халеп. В первом сете упустила слишком много возможностей, – приводит официальный сайт WTA слова Азаренко. – К сожалению, я делала не то, что нужно, в важные моменты. Я принимала много неправильных решений, допускала много невынужденных ошибок. Я как будто сама отдала победу и не могу быть этому рада. Поражения никогда не бывают приятными, но самое важное – извлечь уроки и двигаться дальше.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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bond1951

зачем же ты отдала а мастерства не хватило так и не ной.............

13:39

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Самовлюблённое колхозное днище.)) Тебя Симонка опустила по полной, радуйся что ещё баранку не повесила во втором.))

12:56