Виктория Азаренко: "Я сама отдала победу Халеп и не могу быть этому рада"

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко после поражения от румынки Симоны Халеп в 1/8 финала Уимблдона отметила, что сама отдала победу сопернице. Она также добавила, что теперь надо извлечь уроки и двигаться дальше.

В четвертьфинале турнира Халеп сыграет с британкой Джоанной Контой.

– Думаю, я хорошо начала матч против Халеп. В первом сете упустила слишком много возможностей, – приводит официальный сайт WTA слова Азаренко. – К сожалению, я делала не то, что нужно, в важные моменты. Я принимала много неправильных решений, допускала много невынужденных ошибок. Я как будто сама отдала победу и не могу быть этому рада. Поражения никогда не бывают приятными, но самое важное – извлечь уроки и двигаться дальше.