Виктор Янчук: "Федереру пора задуматься о завершении карьеры"

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил, что Роджеру Федереру нужно поставить памятник при жизни. Специалист подчеркнул, что достижения швейцарца – следствие здорого образа жизни.

– Роджер Федерер игрок, безусловно, великий, – сказал Янчук. – Но на мой личный взгляд ему все-таки пора подумать о завершении карьеры. Будет очень грустно видеть, как соперники начнут его топтать. А это рано или поздно случится. В матче против Кеи Нишикори он показал замечательную игру, показал, что он в отличной форме и способен на многое. Ему памятник при жизни нужно поставить, что он может держать себя в такой замечательной форме.

За счет чего? Он ведет очень здоровый образ жизни, соблюдает режим, тщательно следит за графиком тренировок – это титанический труд, на который не каждый способен. Это позволяет ему играть в агрессивный теннис, резко перемещаться по корту. Но обратите внимание, что он старается экономить силы.

В матче против японца, да и вообще в последнее время, он гораздо чаще стал выходить к сетке – это позволяет порой избегать изнурительных обменов ударами на задней линии и часто становится для соперников сюрпризом. Ведь они привыкли к совсем другому теннису от Федерера. С другой стороны – это только начало сезона, а впереди еще долгий и трудный путь. Я восхищаюсь талантом Федерера, и мне бы хотелось, чтобы карьеру он завершил как великий спортсмен. (Мария МАРКОВА)

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