Веснина из-за травмы колена пропустит Уимблдон

Российская теннисистка Елена Веснина пропустит Уимблдон, сообщает официальный сайт турнира "Большого шлема". Спортсменка приняла такое решение из-за травмы колена.

Веснина вместе с Екатериной Макаровой, которые с 11 июня возглавляют рейтинг WTA в парном разряде, должны были защищать титул, завоеванный в 2017 году. 31-летняя теннисистка не участвовала в турнирах с Roland Garros – в конце мая она завершила выступление в одиночном разряде в первом же раунде.

Британский турнир "Большого шлема" пройдет со 2 по 15 июля.