Троицки сыграет с Вавринкой в третьем круге Australian Open

Серб Виктор Троицки в пяти сетах одолел итальянца Паоло Лоренци во втором круге Australian Open. Его следующим соперником станет швейцарец Стэн Вавринка. В другом поединке американец Сэм Керри обыграл хозяина корта Алекса Де Минаура, его соотечественник Джон Изнер уступил немцу Мише Звереву, а бельгиец Стив Дарсис победил Диего Шварцмана из Аргентины.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Троицки (Сербия, 29) – Лоренци (Италия) – 6:3, 1:6, 7:6 (7:3), 3:6, 6:3

Дарсис (Бельгия) – Шварцман (Аргентина) – 6:3, 6:3, 2:6, 6:4

Керри (США, 31) – Де Минаур (Австралия, WC) – 7:6 (7:5), 6:0, 6:1

Зверев М. (Германия) – Изнер (США, 19) – 6:7 (4:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (9:7), 9:7