Три россиянки вошли в число "сеяных" на US Open

Три россиянки вошли в число "сеяных" на заключительном турнире "Большого шлема" сезона – Открытом чемпионате США. Светлана Кузнецова получила восьмой номер "посева", Елена Веснина – 17-й, а Анастасия Павлюченкова – 19-й.

Под первым номером "посеяна" лидер рейтинга WTA Каролина Плишкова. В первую восьмерку также вошли Симона Халеп (2), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Каролин Возняцки (5), Ангелик Кербер (6) и Джоанна Конта (7).

Жеребьевка US Open-2017 состоится в пятницу, 25 августа в 19:00 по московскому времени. Матчи основной сетки турнира стартуют в понедельник, 28 августа.