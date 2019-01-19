Тренер Серены Уильямс: "Ждем большой битвы с Халеп"

Тренер американской теннисистки Серены Уильямс Патрик Муратоглу - о матче с Симоной Халеп в 1/8 финала Australian Open. Сегодня румынка обыграла ее сестру Винус Уильямс (6:2, 6:3).

- Ждем большой битвы. Симона - отличный боец. Она великолепно сыграла против Винус. Она отличный контратакующий игрок, но у нее несколько слабостей, - сказал тренер в эфире телеканала Eurosport 1.- Например, вторая подача. Против нее нужно подавать очень хорошо.

Напомним, румынка посеяна на турнире под первым номером.