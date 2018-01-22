Томаш Бердых: "Знаю, как побеждать Федерера, я уже делал это"

Чешский теннисист Томаш Бердых после победы над итальянцем Фабио Фоньини в четвертом круге Australian Open отметил, что смог вновь набрать хорошую форму. Он также добавил, что знает, как победить своего соперника по четвертьфиналу Роджера Федерера.

– Я наслаждаюсь своей игрой. Рад, что смог вновь обрести такую форму, рад, что наконец здоров. Это сказывается на игре, – приводит официальный сайт турнира слова Бердыха. – Когда я здоров, то конкурентноспособен и могу проходить далеко по турнирной сетке.

Встреча с Федерером? Я постараюсь сыграть как можно лучше и буду верить, что могу победить. Я уже делал это раньше, в том числе на турнирах "Большого шлема". Я знаю, как побеждать Роджера в таких матчах. Но, конечно, он невероятно сложный соперник.