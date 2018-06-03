Тим обыграл Нишикори и пробился в 1/4 финала Roland Garros

Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл японца Кеи Нишикори (6:2, 6:0, 5:7, 6:4) в третьем раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде. Игра продолжалась два часа и 28 минут.

В 1/4 финала австриец сыграет с немецким игроком Александром Зверевым, который ранее обыграл россиянина Карена Хачанова.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Доминик Тим (Австрия, 7) - Кеи Нишикори (Япония, 19) - 6:2, 6:0, 5:7, 6:4