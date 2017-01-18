Соперница Кузнецовой по третьему кругу Australian Open – Янкович

Первая ракетка мира немка Ангелик Кербер переиграла соотечественницу Карину Виттхерт в матче второго круга Australian Open в трех сетах – 6:2, 6:7 (3:7), 6:2. В параллельной встрече сербка Елена Янкович взяла верх над представительницей Германии Юлией Гергес и вышла на россиянку Светлану Кузнецову.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Кербер (Германия, 1) – Виттхефт (Германия) – 6:2, 6:7 (3:7), 6:2

Янкович Е. (Сербия) – Гергес (Германия) – 6:3, 6:4