Первая ракетка мира немка Ангелик Кербер переиграла соотечественницу Карину Виттхерт в матче второго круга Australian Open в трех сетах – 6:2, 6:7 (3:7), 6:2. В параллельной встрече сербка Елена Янкович взяла верх над представительницей Германии Юлией Гергес и вышла на россиянку Светлану Кузнецову.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Кербер (Германия, 1) – Виттхефт (Германия) – 6:2, 6:7 (3:7), 6:2
Янкович Е. (Сербия) – Гергес (Германия) – 6:3, 6:4
Дополнительная информация
Соперница Кузнецовой по третьему кругу Australian Open – Янкович