Симона Халеп: "Даже если у меня будет болеть все тело из-за игры на траве, я к этому привыкну"

Первая ракетка мира Симона Халеп отметила, что постепенно привыкает к игре на травяном корте. Ранее румынка переиграла китайскую теннисистку Чжэн Сайсай (7:5, 6:0) во втором круге Уимблдона.

- Я по-настоящему верю, что могу вернуться в игру, если буду сохранять концентрацию. По ходу первого сета я стала лучше открывать корт и чаще выходила к сетке. Во втором сете я заиграла гораздо лучше, - приводит официальный сайт тура слова Халеп. - Я расслаблена. Конечно, играть на траве нелегко. Я не провела ни одного официального матча на этом покрытии до Уимблдона, но шаг за шагом начинаю чувствовать свою игру. Даже если у меня будет болеть все тело из-за игры на траве, это нормально. Я к этому привыкну. Каждый матч на траве очень важен. Я могу смело заявить, что у меня есть шансы на завоевание титула. Но концентрироваться на этом не хотелось бы. Я двигаюсь вперед матч за матчем. Если я смогу дойти до конца, это будет большим испытанием.

В третье раунде турнира первая ракетка мира сойдется с Се Шувэй, которая в своем матче второго круга была сильнее Лары Арруабаррены (6:3, 6:3). Матч состоится 7 июля.