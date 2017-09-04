Шарапова проиграла Севастовой в четвертом круге US Open

Россиянка Мария Шарапова не сумела пробиться в четвертьфинал US Open. В четвертом круге он в трех сетах уступила Анастасии Севастовой из Латвии. В последнем сете Шарапова отыграла три матчбола, но на большее ее не хватило. Следующей соперницей Севастовой станет американка Слоан Стивенс.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Севастова (Латвия, 16) - ШАРАПОВА (Россия, WC) - 5:7, 6:4, 6:2
Vladi1313
Физика подвела... поэтому и попытка решить все одним ударом...
00:14
Вгыгел
севастова супер , ты молодец !!! у ха ха ха ха . надоела шурупова
00:14
shpasic
теперь Возняцки пустят на главный корт?
00:13
Thomas_Boy_
Папа верещал так-то, что Шарапова Бабош не пройдет.))
00:12
Бней Иегуда
Какие резаки, Настя!)) Ммм...)) Шара так даже не умеет, ахахах, примитив сельский со своей колотушкой.))
00:12
rusfed 2.0
Чмока сто раз пукнет, и одним пуком попадет. Жалкий
00:12
rusfed 2.0
Нельзя столько ошибаться
00:12
Вгыгел
севастова , ты молодец !!! у ха ха ха ха . надоела шурупова
00:11
Odissevs
Как можно таким соперницам проигрывать? Как?
00:10
PallMall
Маша сама себе продула. Севастовой нужно было только мяч перекидывать через сетку в корт.
00:10
Бней Иегуда
Бней Иегуда Берите победу Севастовой за 3,2. Дармо! ---------------------- Папа всё знал заранее!)) Лёгкие деньги!)) Учись, Чакветадзе!)) Играйте с Папой, и выигрывайте!))
00:09
Thomas_Boy_
В ответном матче победит.
00:07
Бней Иегуда
Умничка, Настенька!)) На классе!)) Ждём суперматч со Слоан!))
00:07