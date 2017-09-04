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00:04 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Шарапова проиграла Севастовой в четвертом круге US Open

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Россиянка Мария Шарапова не сумела пробиться в четвертьфинал US Open. В четвертом круге он в трех сетах уступила Анастасии Севастовой из Латвии. В последнем сете Шарапова отыграла три матчбола, но на большее ее не хватило. Следующей соперницей Севастовой станет американка Слоан Стивенс.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Севастова (Латвия, 16) - ШАРАПОВА (Россия, WC) - 5:7, 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/11/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (13)
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Vladi1313

Физика подвела... поэтому и попытка решить все одним ударом...

00:14

Вгыгел

севастова супер , ты молодец !!! у ха ха ха ха . надоела шурупова

00:14

shpasic

теперь Возняцки пустят на главный корт?

00:13

Thomas_Boy_

Папа верещал так-то, что Шарапова Бабош не пройдет.))

00:12

Бней Иегуда

Какие резаки, Настя!)) Ммм...)) Шара так даже не умеет, ахахах, примитив сельский со своей колотушкой.))

00:12

rusfed 2.0

Чмока сто раз пукнет, и одним пуком попадет. Жалкий

00:12

rusfed 2.0

Нельзя столько ошибаться

00:12

Вгыгел

севастова , ты молодец !!! у ха ха ха ха . надоела шурупова

00:11

Odissevs

Как можно таким соперницам проигрывать? Как?

00:10

PallMall

Маша сама себе продула. Севастовой нужно было только мяч перекидывать через сетку в корт.

00:10

Бней Иегуда

Бней Иегуда Берите победу Севастовой за 3,2. Дармо! ---------------------- Папа всё знал заранее!)) Лёгкие деньги!)) Учись, Чакветадзе!)) Играйте с Папой, и выигрывайте!))

00:09

Thomas_Boy_

В ответном матче победит.

00:07

Бней Иегуда

Умничка, Настенька!)) На классе!)) Ждём суперматч со Слоан!))

00:07