Шарапова проиграла Севастовой в четвертом круге US Open

Россиянка Мария Шарапова не сумела пробиться в четвертьфинал US Open. В четвертом круге он в трех сетах уступила Анастасии Севастовой из Латвии. В последнем сете Шарапова отыграла три матчбола, но на большее ее не хватило. Следующей соперницей Севастовой станет американка Слоан Стивенс.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Севастова (Латвия, 16) - ШАРАПОВА (Россия, WC) - 5:7, 6:4, 6:2