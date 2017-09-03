Шаповалов проиграл Карреньо Бусте в четвертом круге US Open

Испанец Пабло Карреньо Буста в четвертом круге US Open в трех сетах одолел 18-летнего Дениса Шаповалова, выступающего за Канаду. Судьба всех трех партий решалась на тай-брейке. Отметим, что Шаповалов стал самым молодым теннисистом, добравшимся до этой стадии турнира, с 1989 года.
Следующий соперник Карреньо Бусты определится в дуэли француза Лукаса Пуйе и Диего Шварцмана из Аргентины.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Карреньо Буста (Испания, 12) – Шаповалов (Канада, Q) – 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)
A 🦁 roar from @pablocarreno91 as he books his place in the 2017 US Open QFs #usopen @MBUSA pic.twitter.com/qQi0MwRKWM– US Open Tennis (@usopen) 3 сентября 2017 г.