Шаповалов проиграл Карреньо Бусте в четвертом круге US Open

Испанец Пабло Карреньо Буста в четвертом круге US Open в трех сетах одолел 18-летнего Дениса Шаповалова, выступающего за Канаду. Судьба всех трех партий решалась на тай-брейке. Отметим, что Шаповалов стал самым молодым теннисистом, добравшимся до этой стадии турнира, с 1989 года.

Следующий соперник Карреньо Бусты определится в дуэли француза Лукаса Пуйе и Диего Шварцмана из Аргентины.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карреньо Буста (Испания, 12) – Шаповалов (Канада, Q) – 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)