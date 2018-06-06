Шамиль Тарпищев: "Шарапова показала хороший результат"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев похвалил Марию Шарапову за выступление на Roland Garros. Россиянка дошла до 1/4 финала турнира, где уступила Гарбинье Мугурусе 2:6, 1:6.

- Проблема подачи у Шараповой существует. Наигранности еще нет в том плане, что психологические аспекты по ходу матча прыгают, - цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. - Я думаю, результат хороший. Ей надо пожелать наиграться в 10-15 матчах, чтобы появилась надежность в исполнении технических приемов. И для победы на таких турнирах, как Roland Garros, надо подавать под 70 процентов первым мячом, тогда будет все нормально.