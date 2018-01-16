Шамиль Тарпищев: "С тревогой ожидал первый матч Медведева на Australian Open"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что россиянин Даниил Медведев в матче первого круга Australian Open против австралийца Танаси Коккинакиса (6:2, 6:7 (6:8), 7:6 (10:8), 6:4) играл без срывов. Тарпищев также добавил, что эту встречу ожидал с тревогой.

– Матч Медведева ожидал с тревогой в силу того, что когда молодые теннисисты выигрывают турнир, им обычно тяжело отойти от эмоций и подготовиться нормально к следующему турниру, - цитирует "Р-Спорт" Тарпищева - А у Медведева это вообще был первый выигранный турнир. Но Медведев справился с эмоциями, хотя игра была неровная. Второй сет он проиграл, ведя 4:2.

Шансов победить Коккинакиса легко у Медведева было больше, и не должно было быть такой игры, которая получилась. Хорошо, что все закончилось хорошо. Медведев выдержал психологически и играл без срывов. Вся троица наших молодых теннисистов – Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев – приобретает стабильность и хорошо стартовала на Australian Open.