Шамиль Тарпищев: "Отказ Серены - плюс для Шараповой"

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Марии Шараповой в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции без игры, победу Дарьи Касаткиной над второй ракеткой мира Каролин Возняцки и перспективы россиянок в следующих встречах.

- Скорее всего, у Серены действительно травма, потому что вчера они с сестрой проиграли парный матч, уступив 0:6 в решающем сете, - сказал Тарпищев "СЭ". - Сам я не видел эту встречу, но такой счет, конечно, вызывает подозрения. Не думаю, что Уильямс отказалась бы играть, если бы была в порядке. То, что так случилось, Шараповой в данном случае в плюс, потому что у нее есть лишний день для отдыха перед четвертьфиналом. Скорее всего, она будет играть против Мугурусы, хотя той еще нужно обыграть Цуренко. Это тоже серьезная соперница, надо готовиться - у женщин сейчас нет ярко выраженных лидеров, и для наших девушек - и для Шараповой, и для Касаткиной, любой матч может закончиться как успехом, так и поражением.

- Касаткина в понедельник дожала вторую ракетку мира Каролин Возняцки. Что скажете об этой встрече?

- Если взять вчерашнюю часть игры, то было видно, что обе вышли на корт под психологическим прессом. Они хорошо друг друга знают, обе хотели выиграть, но часто теряли свою подачу. Даша имела преимущество в чисто игровых ситуациях, когда розыгрыши затягивались, но очень неудачно подавала. К счастью, после перерыва она выглядела намного предпочтительнее - видимо, давление ушло, и Касаткина поверила, что доведет встречу до победы, имея сет в запасе. Она действовала грамотно и уверенно.

- Теперь ее ждет американка Слоан Стивенс. Принято считать, что Касаткина на грунте ее посильнее.

- Со Стивенс Даша играет достаточно неудачно, так как та действует на высоких скоростях, рвет ритм, это не слишком удобно для Касаткиной. Но надо учесть, что в нынешнем году корты во Франции медленней, чем даже год назад. Поэтому если Даша будет удачно подавать, с чем накануне были проблемы, то в тактическом плане она будет превосходить соперницу. А вот в нюансах, отдельных элементах Стивенс опасна - повторюсь, она будет рвать игру, не затягивать розыгрыши, атаковать резкими выпадами, как в боксе. Но в целом она Даше по зубам - надо выйти в оптимальной форме. И многое, конечно, будет решать психология.

- Из двух россиянок в четвертьфиналах "Ролан Гаррос", чьи шансы оцениваете выше?

- Они идут с разных сторон сетки. Если будут побеждать и дальше, то могут встретиться только в финале. Вообще, в конце двухнедельного турнира на первый план выходят физические кондиции и чистая психология - насколько нервная система была перегружена за предыдущие 10 дней турнира. Поживем - увидим. Русский финал? Хотелось бы надеяться (смеется). (Антон БАБОШИН)