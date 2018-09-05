Шамиль Тарпищев: "Фактор усталости Надаля может сказаться в пользу Дель Потро"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что у аргентинца Хуана Мартина Дель Потро есть преимущество перед полуиналом US Open против испанца Рафаэля Надаля. По его словам, первая ракетка мира слишком устал в четвертьфинальной игре с Домиником Тимом. Спортсмены провели на корте 4 часа 48 минут.

- Все жалуются на влажность и духоту, жару в Нью-Йорке, - приводит "РИА Новости" слова Тарпищева. - После четвертьфинала фактор усталости Надаля может сказаться в пользу Дель Потро. У аргентинца все-таки пока что щадящий режим был. Что касается напряженности четвертьфинала с участием Тима и Надаля, наверное, этот матч был лучшим. Было же мнение перед игрой, что Тим должен был выигрывать. Надаль подтвердил свой класс, но дальше ему будет еще сложнее.