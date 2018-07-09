Серена Уильямс за час победила Родину

Американка Серена Уильямс в двух сетах победила россиянку Евгению Родину - 6:2, 6:2. Экс-первой ракетке мира понадобился всего 1 час 4 минуты.

В четвертьфинале соперницей Серены Уильямс станет итальянка Камила Джорджи.

В 1/4 финала пробилась одна представительница России Дарья Касаткина, которой предстоит игра с Ангелик Кербер.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Серена Уильямс (США, 25) - Евгения РОДИНА (Россия, Q) - 6:2, 6:2