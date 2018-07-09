18:23 | Теннис — "Большой шлем"

Серена Уильямс за час победила Родину


Американка Серена Уильямс в двух сетах победила россиянку Евгению Родину - 6:2, 6:2. Экс-первой ракетке мира понадобился всего 1 час 4 минуты.

В четвертьфинале соперницей Серены Уильямс станет итальянка Камила Джорджи.

В 1/4 финала пробилась одна представительница России Дарья Касаткина, которой предстоит игра с Ангелик Кербер.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов 

Открытые корты, трава 

Женщины 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Серена Уильямс (США, 25) - Евгения РОДИНА (Россия, Q) - 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2018/11/

К комментариям
8
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ