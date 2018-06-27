Серена Уильямс получила 25-й номер "посева" на Уимблдоне

Экс-первая ракетка мира и семикратная чемпионка Уимблдона Серена Уильямс получит 25-й номер "посева" на Уимблдоне, который стартует 2 июля. Об этом сообщает в своем Твиттере корреспондент The Times Стюарт Фрэйзер.

Напомним, что теннисистка пропустила большую часть сезона-2017 из-за беременности и рождения дочери Олимпии и возобновила выступления только в марте этого года в Индиан-Уэллсе. В основную сетку Открытого чемпионата Франции американка попала по правилу защищенного рейтинга, но не входила в число "сеяных" и много говорила о несправедливости этого обстоятельства. В частности, она выражала надежду, что "в будущем возвращающиеся из декрета матери будут получать номера "посева" в соответствии с прежним положением в рейтинге". В Париже Уильямс-младшая дошла до четвертого круга, но снялась перед матчем с Марией Шараповой из-за травмы руки.

Уимблдон – единственный турнир "Большого шлема", который определяет номера "посева" игроков, исходя не только из положения в мировой классификации, но и результатов выступления на травяном покрытии.

В числе 32 "сеяных" Серена Уильямс заняла место Доминики Цибулковой. При этом важно отметить, что американка "посеяна" ниже Шараповой – ровно на одну позицию. Россиянка – 24-я.

Первая ракетка России Дарья Касаткина "посеяна" под 14-м номером, а Анастасия Павлюченкова - под 30-м.