Серена Уильямс оскорбила судью. На US Open скандал

Американская теннисистка Серена Уильямс оскорбила судью Карлоса Рамоса во время финала US Open против Наоми Осаки.

- Ты лжец. Скажи, что ты извиняешься передо мной. Ты вор, - сказала Уильямс судье на вышке.

Ранее американка получила предупреждение за подсказку со стороны тренера Патрика Муратоглу. При этом она не признала свою вину.

36-летнюю теннисистку лишили гейма за оскорбление судьи: счет 3:4 превратился в 3:5 во втором сете (первый выиграла соперница). 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" Уильямс расплакалась, услышав решение. Перед этим она вызвала главного судью Открытого чемпионата США и выдала эмоциональный монолог о дискриминации.

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