Серена Уильямс: "Буду двигаться от матча к матчу"

После победы над Арантой Рус в первом круге Уимблдона (7:5, 6:3) Серена Уильямс, "посеянная" под 25-м номером, похвалила соперницу и отметила, что будет двигаться вперед шаг за шагом.

"Не знаю, можно ли говорить, то я сейчас более мотивирована. Я просто счастлива, что прошла первый круг. Соперница сыграла невероятно. Я никогда не видела, чтобы она так играла. Можно было ожидать чего угодно. Я не показала своего лучшего тенниса, но иду дальше. Так что буду двигаться от матча к матчу", – приводит слова Уильямс-младшей официальный сайт Уимблдона.

На вопрос о возвращении на травяные корты американка ответила: "Приятное чувство. В последний раз я играла на траве пару лет назад. Конечно, это покрытие отличается от всех остальных".

Серена Уильямс из-за беременности не играла на Уимблдоне с тех пор, как в 2016-м завоевала там свой седьмой титул. Во втором круге соперницей американской теннисистки станет Виктория Томова из Болгарии.