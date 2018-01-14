Рублев провел тренировку с Надалем перед Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев провел тренировку с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем перед стартом Australian Open. Турнир стартует 15 января.
"Последняя тренировка с Рафаэлем Надалем перед Australian Open", – написал в Твиттере Рублев.
В первом круге Рублев, посеянный под 30-м номером, сыграет с испанцем Давидом Феррером. Надаль встретится с Виктором Эстрелья Бургосом из Доминиканской Республики.
Last practice with @RafaelNadal before the @AustralianOpen begins #AusOpen pic.twitter.com/2Ds1q3geut– Andrey Rublev (@AndreyRublev97) 14 января 2018 г.
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