Рублев провел тренировку с Надалем перед Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев провел тренировку с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем перед стартом Australian Open. Турнир стартует 15 января.

"Последняя тренировка с Рафаэлем Надалем перед Australian Open", – написал в Твиттере Рублев.

В первом круге Рублев, посеянный под 30-м номером, сыграет с испанцем Давидом Феррером. Надаль встретится с Виктором Эстрелья Бургосом из Доминиканской Республики.