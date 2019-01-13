Роджер Федерер: "Джокович остается фаворитом Australian Open"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер считает, что фаворитом Australian Open является Новак Джокович. По его словам, серб показывает сильнейший теннис в последние месяцы.

– Я себя фаворитом не считаю, – цитирует AFP Федерера. – Если учесть последние шесть месяцев, то фаворит Новак. Я так говорю не для того, чтобы оказать на него давление. Это ни к чему, он с этим прекрасно справляется. Рад вернуться в Австралию. Рассчитываю побороться за победу, конечно, но фаворитом остается Джокович.