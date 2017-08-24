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08:37 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Раонич снялся с US Open

11-я ракетка мира Милош Раонич не выступит на US Open-2017, сообщает официальный сайт турнира. Канадец был вынужден сняться с турнира "Большого шлема" из-за травмы левого запястья. Пресс-служба US Open пожелала спортсмену скорейшего выздоровления.

Ранее также стало известно, что на турнире не выступят Новак Джокович, Стэн Вавринка и Кеи Нишикори, которые досрочно завершили сезон.

US Open-2017 пройдет с 28 августа по 10 сентября.

 

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