Раонич снялся с US Open

11-я ракетка мира Милош Раонич не выступит на US Open-2017, сообщает официальный сайт турнира. Канадец был вынужден сняться с турнира "Большого шлема" из-за травмы левого запястья. Пресс-служба US Open пожелала спортсмену скорейшего выздоровления.

Ранее также стало известно, что на турнире не выступят Новак Джокович, Стэн Вавринка и Кеи Нишикори, которые досрочно завершили сезон.

US Open-2017 пройдет с 28 августа по 10 сентября.