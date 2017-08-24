Раонич снялся с US Open

11-я ракетка мира Милош Раонич не выступит на US Open-2017, сообщает официальный сайт турнира. Канадец был вынужден сняться с турнира "Большого шлема" из-за травмы левого запястья. Пресс-служба US Open пожелала спортсмену скорейшего выздоровления.
Ранее также стало известно, что на турнире не выступят Новак Джокович, Стэн Вавринка и Кеи Нишикори, которые досрочно завершили сезон.
US Open-2017 пройдет с 28 августа по 10 сентября.
We wish Milos Raonic a quick recovery as a left wrist injury has forced him to withdraw from the 2017 #USOpen. https://t.co/QG1X1X0VWQ pic.twitter.com/7h89Rmv9Pq– US Open Tennis (@usopen) 24 августа 2017 г.