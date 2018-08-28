Рафаэль Надаль: "Очень жаль, что такое произошло с Феррером"

Испанец Рафаэль Надаль выразил сожаление по поводу травмы соотечественника Давида Феррера. Последний отказался от борьбы с Надалем во втором сете матча первого круга US Open из-за боли в голеностопе.

– Я знал, что это будет последний турнир "Большого шлема" для Феррера, поэтому хотел, чтобы он на корте получил удовольствие от борьбы, – цитирует AFP Надаля. – Не сомневался, что он сделает все, что в его силах. Он играл очень интенсивно. И мне очень жаль, что так произошло. Верю, что это не последний турнир в его карьере. Он должен попрощаться достойно.