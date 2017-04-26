Призовой фонд Roland Garros-2017 составит 36 миллионов евро

Призовой фонд второго в сезоне турнира "Большого шлема" – Roland Garros вырос на 12 процентов и составит в 2017 году 36 миллионов евро (39,25 миллиона долларов). Об этом организаторы состязаний сообщили на состоявшейся в среду пресс-конференции, информирует Reuters. Победители в одиночном разряде у мужчин и женщин получат по 2,1 миллиона евро каждый – на 100 000 евро больше, чем в прошлом году. Проигравшие в первом круге заработают по 35 000 евро.

Открытый чемпионат Франции пройдет в Париже на стадионе Roland Garros с 28 мая по 11 июня. Действующими чемпионами являются Новак Джокович и Гарбинье Мугуруса.

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