Roland Garros объявит решение по Шараповой 16 мая в 20:00

Организаторы второго в сезоне турнира "Большого шлема" Roland Garros объявят свое решение о выступлении российской суперзвезды Марии Шараповой в прямой трансляции в своем официальном аккаунте в "Фейсбуке" 16 мая в 19:00 по местному времени (20:00 по московскому), сообщает "Твиттер" турнира.

Открытый чемпионат Франции пройдет на кортах Roland Garros с 27 мая по 11 июня. Мария Шарапова, которая отбыла 15-месячную дисквалификацию, возвращается к соревновательной деятельности сегодня на турнире в Штутгарте. Заявка на French Open уже сформирована, и Шарапова, не имеющая рейтинга, в нее не попала. Она может стать участницей квалификации грунтового мэйджора, если наберет достаточно очков в Штутгарте. Напрямую в основную сетку попасть россиянка может, только если организаторы предоставят ей wild card.