"Приятно видеть новые лица". Джокович - о Медведеве

Сербский теннисист Новак Джокович - о победе над Денисом Шаповаловым (6:3, 6:4, 4:6, 6:0) в третьем раунде Australian Open и о предстоящем матче с Даниилом Медведевым.

- Что я сказал самому себе после поражения в третьем сете? Честно говоря, ничего. Денис хорошо играл, он показал, почему он считается одним из самых талантливых игроков, - сказал серб в эфире телеканала Eurosport 1.

Также ведущий спросил почему, Джокович жаловался на свет прожекторов.

- Я думаю, что при таком освещении не было смысла включать свет на арене. Вы же хорошо видел мяч?, - спросил Джокович у зрителей.

Затем сербский теннисист ответил на вопрос, что он думает о поколении молодых игроков, включая его следующего соперника Даниила Медведева.

- Ты назвал меня ветераном? (смеется) Приятно видеть новые лица, которые с уверенностью выходят на корт и сражаются с лучшими игроками мира. Я с уважением отношусь к ним.