"Обидно читать слухи обо мне". Уильямс прокомментировала книгу Шараповой

Американская теннисистка Серена Уильямс высказала свое мнение об автобиографии Марии Шараповой. По словам Уильямс, она не ожидала прочитать в книге так много о себе. В автобиографии, вышедшей в сентябре 2017 года, Шарапова высказывает мнение, что Серена Уильямс ненавидела ее и всегда играла против нее особенно старательно. По словам россиянки, это могло быть связано с инцидентом после финала "Уимблдона"-2004. В той игре Шарапова победила Уильямс, после чего увидела ее плачущую в раздевалке. После этого Уильямс якобы сказала: "Я никогда больше не проиграю этой ...".

- Думаю, книга - это слухи на 100 процентов. По крайней мере, то, что я слышала и читала, немного разочаровало, - цитирует Metro Уильямс. - Я плакала в раздевалке после поражений много раз, и это делают многие. Это нормально.

Думаю, это показывает страсть и желание побеждать. Это был финал "Уимблдона". Думаю, было бы удивительно, если бы я не расплакалась.

Я эмоциональная и не скрываю это. Я человек, и для меня это нормально.

Возможно, то, что произошло в раздевалке, должно было остаться в раздевалке, необязательно было писать об этом в книге и выставлять меня в не самом положительном свете.

Я очень хотела прочитать ее книгу, я была очень рада, когда она вышла. Но оказалось, что в книге очень много про меня. Я удивилась, честно говоря. Я подумала: ну ладно, я не ожидала, что книга будет написана обо мне, причем не всегда правдиво.

У меня нет к ней негативных эмоций. Просто немного обидно видеть слухи в ее книге. Мне кажется, женщины всегда должны поддерживать друг друга. Многие считают, что я думаю иначе, но это неправда. Мы должны поддерживать друг друга, и успех одной женщины должен вдохновлять другую, я говорила это тысячу раз. Поэтому меня всегда вдохновляют успешные женщины.

До допинговой истории она очень хорошо играла. И сейчас она снова набрала форму. Против каждой соперницы я играю на пределе сил, потому что они играют на пределе против меня, и я должна быть к этому готова.