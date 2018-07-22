Новак Джокович: "У меня была огромная мотивация выиграть Уимблдон – отцовство"

Сербский теннисист Новак Джокович, который стал победителем Уимблдонского теннисного турнира в этом году, поделился трогательными подробностями своей мотивации на максимальный результат .

– Это была, наверное, самая большая мотивация, которая у меня только была, чтоб выиграть Уимблдон в этом году. Я представлял себе, как он (сын спортсмена) подходит к трибунам, лелея этот момент вместе с моей женой, со мной и со всеми. Это трудно описать. До этого он еще ни разу не наблюдал за теннисным матчем в коробке, поэтому я надеялся, что Уимблдон может быть его первым турниром, потому что сейчас он уже достаточно большой для этого. Здесь есть особые правила, и мы должны их соблюдать. Его не было до того самого момента, когда я шел на интервью на корте. Затем он появился. Этот момент я буду носить в своем сердце всегда, – рассказал Джокович журналистам.

В финале Уимблдонского турнира-2018 Джокович обыграл Кевина Андерсона со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3) и выиграл турнир серии Большого шлема впервые с 2016 года.

Джокович также выигрывал Уимблдон в 2011, 2014, и 2015 годах.

Сербский теннисист Новак Джокович стал отцом во второй раз. В его семье родилась девочка. Ранее серб досрочно завершил сезон.

Серб стал отцом в 2014 году: его жена Елена Ристич родила спортсмену мальчика, которого назвали Стефаном