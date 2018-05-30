Новак Джокович: "Мои проблемы ничтожны по сравнению с трудностями других людей"

Сербский теннисист Новак Джокович считает проблемы, возникающие на теннисном корте, незначительными по сравнению с глобальными трудностями человечества. Сегодня 31-летний спортсмен обыграл испанца Хайме Мунара (7:6, 6:4, 6:4) во втором раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде.

- Для меня нет смысла говорить о проблемах, возникающих на теннисном корте, - приводит слова серба BBC. – В мире есть люди, голодающие до смерти. Мои трудности несоизмеримы с этим. Сейчас я действительно не играю на том уровне, на котором хочу, однако стараюсь не сдаваться.

В следующем раунде серб сыграет с испанцем Роберто Баутистой Агутом.