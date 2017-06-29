Новак Джокович: "Хорошо, что на Уимблдоне не буду в числе фаворитов"

Серб Новак Джокович отметил, что рад тому, что не входит в число главных фаворитов Уимблдона. Он также добавил, что постарается перестроить игру, чтобы вернуться на желаемый уровень выступлений.

– Это хорошо. Мне очень повезло, что в последние восемь-девять лет я добился огромных успехов и на большинстве турниров был одним из главных фаворитов турнира, – приводит официальный сайт ATP слова Джоковича. – Сейчас я чувствую себя свободнее. Чувствую меньше давления. Конечно, оно никуда не делось, потому что это часть меня, моей работы. И мои достижения только усиливают ожидания.

Я стараюсь сам снижать ожидания, потому что сейчас я хочу сосредотачиваться только на следующем моменте. Это не значит, что я не хочу выигрывать трофеи и так далее. Конечно, я хочу, поэтому и играю. Но сейчас мне нужно сбавить обороты, постараться перестроиться, чтобы вернуться на желаемый уровень.

Уимблдон пройдет с 3 по 15 июля.