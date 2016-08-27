Нишикори считает фаворитами US Open Джоковича и Маррэя

Японец Кеи Нишикори считает Энди Маррэя и Новака Джоковича главными фаворитами стартующего 29 августа US Open. По его словам, они должны быть в хорошей форме на этом турнире.

– Я лично думаю, что Джокович и Маррэй выступят удачно, – цитирует официальный сайт US Open Нишикори. – Энди много играл на Олимпиаде в Рио, в Цинциннати. Он может быть готов на сто процентов. Думаю, у него много шансов на победу в противостоянии с Новаком. Но всегда есть несколько молодых ребят, которые преподнесут сюрпризы, есть Раонич, Чилич. Турнир будет сложным.