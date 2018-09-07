Наоми Осака: "Поражение в Цинциннати помогло мне правильно настроиться"

Японка Наоми Осака выразила радость по поводу выхода в финал US Open. В полуфинале она победила американку Мэдисон Кис со счетом 6:2, 6:4.

– Стараюсь прогрессировать в каждой игре, – цитирует AFP Осаку. – Поэтому не знаю, каков мой настоящий уровень. Сыграла очень хорошо – это было необходимо, поскольку Мэдисон сильная соперница. Это был мой первый полуфинал турнира "Большого шлема". Для меня пройти четвертьфинал было даже важнее, потому что после пересечения этой границы я стала чувствовать себя намного лучше.

Помню, как в Цинциннати я проиграла третью встречу подряд. Сидела в раздевалке и плакала, потому что думала, что плоха в теннисе. Когда приехала сюда, сказала себе, что должна расслабиться, повеселиться и сражаться на каждом этапе. Те поражения настроили меня на правильный лад здесь.