06:45 | Теннис — "Большой шлем"

Надаль вышел в третий круг US Open, где сыграет с Хачановым


Испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором круге US Open обыграл канадца Вашека Поспишила6:3, 6:4, 6:2. Для победы первой ракетке мира хватило 2 часа 2 минуты.

В третьем круге Надаль сыграет с Кареном Хачановым. Россиянин ранее победил итальянца Лоренцо Сонего.

Для Надаля и Хачанова эта встреча станет четвертой. Три предыдущие выиграл испанец, не отдав сопернику ни одного сета. В рамках "Большого шлема" теннисисты играли в июле 2017 года на "Уимблдоне". Встреча третьего круга завершилась со счетом 6:1, 6:4, 7:6.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Рафаэль Надаль (Испания) - Вашек Поспишил (Канада) - 6:3, 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/

К комментариям
2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ