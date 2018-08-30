Надаль вышел в третий круг US Open, где сыграет с Хачановым

Испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором круге US Open обыграл канадца Вашека Поспишила - 6:3, 6:4, 6:2. Для победы первой ракетке мира хватило 2 часа 2 минуты.
В третьем круге Надаль сыграет с Кареном Хачановым. Россиянин ранее победил итальянца Лоренцо Сонего.
Для Надаля и Хачанова эта встреча станет четвертой. Три предыдущие выиграл испанец, не отдав сопернику ни одного сета. В рамках "Большого шлема" теннисисты играли в июле 2017 года на "Уимблдоне". Встреча третьего круга завершилась со счетом 6:1, 6:4, 7:6.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 53 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания) - Вашек Поспишил (Канада) - 6:3, 6:4, 6:2