Надаль вышел в третий круг US Open, где сыграет с Хачановым

Испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором круге US Open обыграл канадца Вашека Поспишила - 6:3, 6:4, 6:2. Для победы первой ракетке мира хватило 2 часа 2 минуты.

В третьем круге Надаль сыграет с Кареном Хачановым. Россиянин ранее победил итальянца Лоренцо Сонего.

Для Надаля и Хачанова эта встреча станет четвертой. Три предыдущие выиграл испанец, не отдав сопернику ни одного сета. В рамках "Большого шлема" теннисисты играли в июле 2017 года на "Уимблдоне". Встреча третьего круга завершилась со счетом 6:1, 6:4, 7:6.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания) - Вашек Поспишил (Канада) - 6:3, 6:4, 6:2