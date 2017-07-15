Испанка Гарбинье Мугуруса стала победительницей Уимблдона-2017, в финале обыграв американку Винус Уильямс со счетом 7:5, 6:0.
Для 23-летней Мугурусы это первая победа на Уимблдоне в карьере. В 2015 году она доходила до финала. Также для испанки это вторая победа на турнирах "Большого шлема" - в прошлом году она выиграла Roland Garros.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Финал
Мугуруса (Испания, 14) - Уильямс В. (США, 10) - 7:5, 6:0
Женек10
братан*
18:38
Женек10
брата на пресс конференции будет жаловаться, как подлый пенсионер испортил ей подготовку в турниру. как она плакала ночами, считая себя виновной
18:38
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
Новая линия ""сахарковских"" конфеток будет явно называться "гуаномарксан"... А состав каждый придумает САМ.... или -- МАРКСАМ.....
18:13
shpasic
а Андрюшка Маррей считает, что лучше в 1/4 два по 1:6, чем финал))
18:11
marksan
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!______ У тебя с головой плохо, хохол! Суммы призовых разные в 1/4 и 1/2!
18:05
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Я думаю лучше 0-6 в финале, чем 4-6 в 1/4.))
18:03
tryam
отправила баранкой на пенсию))
17:59
sergey.v1968
пруф о том, что смочок - с едвиациями: славит братьев и мартинес, которая то ли женой мог быть бы навратиловой, то ли мужем, - лучше у смочка спросить, он в таком хламке профи. Хотя, конечно, врачам в больнице врать приходится, чучелко-то надеется, что выпустят когда.... Не стОит - он же удивится, когда увидит на свободе вполне обычных дам российских, которые столь выгодно отличаются от лошадей или мужеподобных
17:50
Thomas_Boy_
А Мугурусе теперь надо быть повнимательнее на дорогах.) Не простит ей братан эти 0:6.)
17:48
rusfed 2.0
Красотка
17:46
Thomas_Boy_
Какая знатная бараночка для допингерши!)))
17:46
oleg.bob
Гарбинье, ты просто прелесть! Надеюсь, в женском теннисе появился новый лидер. Всерьёз и надолго!
17:46
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
Венька борется в финале ""большой шляпы"", а шара шугарповна сахаркова карамельками торгует и ""записки неадекватки"" клаватючит....
17:44
Florida9
Просроченный шоколад выкинули с корта !
17:39
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Поздравления Гарбин, со 2-м мэйджором!)) Винус с 9-м финалом, спасибо за отличный турнир!)) Всё решило преимущество Гарбин в физике, Винус не хватило на финал.) Ну и отдельные поздравления Мартинес, которая теперь выиграла Уимблдон как игрок и как тренер.)) Браво, Кончита!))
17:38
Sobakin94
Молодец, Гарбинье! Отправила макаку на свалку истории!
17:37
Don
Какая вкусная бараночка для брата-допингиста)
17:36
shpasic
0:6 - космический уровень, бгг))
17:35
Уралмашевец
Мугуруса лучшая! Еще после матча с Кузей сказал - в том матче определялась чемпионка. Вот так!
17:34
shpasic
Венере не расстраиваться - у неё ещё всё впереди!))
17:33