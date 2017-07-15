17:28 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Мугуруса стала победительницей Уимблдона-2017

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Испанка Гарбинье Мугуруса стала победительницей Уимблдона-2017, в финале обыграв американку Винус Уильямс со счетом 7:5, 6:0. 

Для 23-летней Мугурусы это первая победа на Уимблдоне в карьере. В 2015 году она доходила до финала. Также для испанки это вторая победа на турнирах "Большого шлема" - в прошлом году она выиграла Roland Garros. 

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов 

Открытые корты, трава 

Женщины 

Одиночный разряд 

Финал 

Мугуруса (Испания, 14) - Уильямс В. (США, 10) - 7:5, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (20)
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Женек10

братан*

18:38

Женек10

брата на пресс конференции будет жаловаться, как подлый пенсионер испортил ей подготовку в турниру. как она плакала ночами, считая себя виновной

18:38

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

Новая линия ""сахарковских"" конфеток будет явно называться "гуаномарксан"... А состав каждый придумает САМ.... или -- МАРКСАМ.....

18:13

shpasic

а Андрюшка Маррей считает, что лучше в 1/4 два по 1:6, чем финал))

18:11

marksan

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!______ У тебя с головой плохо, хохол! Суммы призовых разные в 1/4 и 1/2!

18:05

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Я думаю лучше 0-6 в финале, чем 4-6 в 1/4.))

18:03

tryam

отправила баранкой на пенсию))

17:59

sergey.v1968

пруф о том, что смочок - с едвиациями: славит братьев и мартинес, которая то ли женой мог быть бы навратиловой, то ли мужем, - лучше у смочка спросить, он в таком хламке профи. Хотя, конечно, врачам в больнице врать приходится, чучелко-то надеется, что выпустят когда.... Не стОит - он же удивится, когда увидит на свободе вполне обычных дам российских, которые столь выгодно отличаются от лошадей или мужеподобных

17:50

Thomas_Boy_

А Мугурусе теперь надо быть повнимательнее на дорогах.) Не простит ей братан эти 0:6.)

17:48

rusfed 2.0

Красотка

17:46

Thomas_Boy_

Какая знатная бараночка для допингерши!)))

17:46

oleg.bob

Гарбинье, ты просто прелесть! Надеюсь, в женском теннисе появился новый лидер. Всерьёз и надолго!

17:46

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

Венька борется в финале ""большой шляпы"", а шара шугарповна сахаркова карамельками торгует и ""записки неадекватки"" клаватючит....

17:44

Florida9

Просроченный шоколад выкинули с корта !

17:39

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Поздравления Гарбин, со 2-м мэйджором!)) Винус с 9-м финалом, спасибо за отличный турнир!)) Всё решило преимущество Гарбин в физике, Винус не хватило на финал.) Ну и отдельные поздравления Мартинес, которая теперь выиграла Уимблдон как игрок и как тренер.)) Браво, Кончита!))

17:38

Sobakin94

Молодец, Гарбинье! Отправила макаку на свалку истории!

17:37

Don

Какая вкусная бараночка для брата-допингиста)

17:36

shpasic

0:6 - космический уровень, бгг))

17:35

Уралмашевец

Мугуруса лучшая! Еще после матча с Кузей сказал - в том матче определялась чемпионка. Вот так!

17:34

shpasic

Венере не расстраиваться - у неё ещё всё впереди!))

17:33