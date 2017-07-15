Испанка Гарбинье Мугуруса стала победительницей Уимблдона-2017, в финале обыграв американку Винус Уильямс со счетом 7:5, 6:0.

Для 23-летней Мугурусы это первая победа на Уимблдоне в карьере. В 2015 году она доходила до финала. Также для испанки это вторая победа на турнирах "Большого шлема" - в прошлом году она выиграла Roland Garros.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Мугуруса (Испания, 14) - Уильямс В. (США, 10) - 7:5, 6:0