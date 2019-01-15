Медведев победил Харриса и вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге Australian Open обыграл Ллойда Харриса из ЮАР - 6:1, 6:2, 6:1. Игра продлилась 1 час 49 минут.
Во втором круге россиянин сыграет с американцем Райаном Харрисоном, который победил чеха Иржи Веселы - 6:0, 7:5, 6:3.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 15) - Ллойд Харрис (ЮАР, Q) - 6:1, 6:2, 6:1
Райан Харрисон (США) - Иржи Веселы (Чехия) - 6:0, 7:5, 6:3
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