05:05 | Теннис — "Большой шлем"

Медведев победил Харриса и вышел во второй круг Australian Open

Обсудить
2

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге Australian Open обыграл Ллойда Харриса из ЮАР - 6:1, 6:2, 6:1. Игра продлилась 1 час 49 минут.

Во втором круге россиянин сыграет с американцем Райаном Харрисоном, который победил чеха Иржи Веселы - 6:0, 7:5, 6:3.

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 15) - Ллойд Харрис (ЮАР, Q) - 6:1, 6:2, 6:1

Райан Харрисон (США) - Иржи Веселы (Чехия) - 6:0, 7:5, 6:3

Обсудить
2
Загрузка...
Материалы других СМИ