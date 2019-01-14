Маррей пожелал Баутисте-Агуту удачи на Australian Open

Британец Энди Маррей после поражения в первом круге Открытого чемпионата Австралии от испанца Роберто Баутиста-Агута (4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 2:6) пожелал удачи своему сопернику в оставшейся части турнира. Он также отметил атмосферу и поддержу во время матча.

- Чертова была ночь! Большое спасибо всем, кто пришел поддержать меня сегодня.Это была невероятная атмосфера, и мне очень повезло, что мне удалось ее испытать. Аustralian Оpen, я люблю тебя. Поздравляю Роберто Баутиста Агута и желаю всего наилучшего на оставшуюся часть турнира, - написал Маррей в своем фейсбуке.



Ранее бывшая первая ракетка мира объявил, что завершит карьеру после Australian Open в связи с проблемами со здоровьем.

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