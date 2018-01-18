Мария Шарапова: "Проходя через туннель на Australian Open, чувствую, что могу снова выиграть турнир"

Российская теннисистка Мария Шарапова отметила, что ей непросто дался матч 2-го круга Australian Open против Анастасии Севастовой. Шарапова выиграла в двух сетах - 6:1, 7:6 (7:4) - и встретится в третьем круге с победительницей противостояния Ангелик Кербер - Донна Векич.

- Она сложный соперник, демонстрирует хитрую игру, вне зависимости от своего состояния, - сказала Шарапова на корте после матча. - Когда она сравняла счет, я подумала: "Неужели снова будет третий сет?". Я знала, что мне нужно хорошо начать матч, что мне удалось.

Я испытываю очень особенные ощущения, когда прохожу через этот туннель. Я вижу чемпионов прошлого, которые выигрывали турнир неоднократно, и понимаю, что я - лишь маленькая часть этой истории. Это дает мне мотивацию, что я смогу победить снова.

- Скоро будет матч, в котором играет Кербер, ваша потенциальная соперница. Будете смотреть или пойдете к тренерам?

- Я бы хотела посмотреть. Мне нравится учиться, когда в этом есть необходимость. Хоть мы с Кербер провели немало матчей и хорошо знаем друг друга.