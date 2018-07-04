Мария Шарапова: "Оборонялась немного больше, чем следовало"

Россиянка Мария Шарапова​ после поражения от Виталии Дьяченко в первом круге "Уимблдона" отметила, что на турнирах такого уровня нужно играть агрессивнее. 31-летняя россиянка намерена сделать выводы из этого поражения.

- Она играла крайне агрессивно. Я оборонялась немного больше, чем следовало. Она пришла сегодня, чтобы выиграть, и сделала это, – цитирует "Р-Спорт" Шарапову. - Мне все время кажется, что переход от глины к траве с возрастом дается мне чуть тяжелей. Это вопрос подготовки, преодоления боли в первую неделю. Я не думаю, что это отличается чем-то от того, что у других.

Думаю, всегда трудно оценить мотивацию после поражения в первом круге. Но вне всяких сомнений, я не буду прятаться от ошибок, посмотрю запись, изучу, что было неправильно. Это не всегда приятно, но иногда полезно, чтобы усовершенствоваться.