Мария Шарапова: "Не концентрируюсь на сопернике"

Россиянка Мария Шарапова после победы над швейцаркой Пати Шнидер (6:2, 7:6 (8:6) в первом круге US Open призналась, что она недовольна своей игрой. Также она поделилась мнением о предстоящей встрече с румынкой Сораной Кирстя во втором круге.

– Я начала допускать много ошибок, – цитирует Reuters Шарапову. – Она действовала солидно. Я же просто очень хотела поскорее закончить матч и давала ей много свободы. Мне предстоит поработать много над чем.

Сорана Кырстя? Она из тех, кто играет очень агрессивно. Порой ты не знаешь, чего ждать от такого матча. Что до меня, я просто не концентрируюсь на том, против кого играю, думаю о том, что мне нужно улучшить. Я буду сфокусирована на этом.

Матч Шарапова – Кирстя состоится завтра, 30 августа. Начало встречи запланировано на 18.00 по московскому времени.