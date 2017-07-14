Марин Чилич: "Я показывал отличный теннис с самого первого круга"

Хорват Марин Чилич назвал невероятным выход в финал Уимблдона после победы над американцем Сэмом Керри. Он также добавил, что показывал хороший теннис с первого круга.

В финале турнира Чилич сыграет с победителем матча Роджер Федерер – Томаш Бердых.

– Это невероятно, особенно то, как турнир складывается для меня, – приводит официальный сайт Уимблдона слова Чилича. – Я показывал отличный теннис с самого первого круга. Сэм продемонстрировал высокий уровень игры, особенно в первом сете, демонстрируя хорошие удары с задней линии. Я же был лучше в ответных ударах.