18:38 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Марин Чилич: "Я показывал отличный теннис с самого первого круга"

Хорват Марин Чилич назвал невероятным выход в финал Уимблдона после победы над американцем Сэмом Керри. Он также добавил, что показывал хороший теннис с первого круга.

В финале турнира Чилич сыграет с победителем матча Роджер ФедерерТомаш Бердых.

– Это невероятно, особенно то, как турнир складывается для меня, – приводит официальный сайт Уимблдона слова Чилича. – Я показывал отличный теннис с самого первого круга. Сэм продемонстрировал высокий уровень игры, особенно в первом сете, демонстрируя хорошие удары с задней линии. Я же был лучше в ответных ударах.

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