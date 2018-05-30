13:30 | Теннис — "Большой шлем"

Макарова проиграла Стрыцовой во втором круге Roland Garros

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Россиянка Екатерина Макарова в матче второго круга Roland Garros уступила чешке Барборе Стрыцовой со счетом 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 16 минут.

В другом поединке чешка Петра Квитова обыграла испанку Лару Арруабаррену со счетом 6:0, 6:4.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Барбора Стрыцова (Чехия, 26) – Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 6:4, 6:2

Петра Квитова (Чехия, 8) – Лара Арруабаррена (Испания) – 6:0, 6:4

Михаэла Бузарнеску (Румыния, 31) – Ребекка Петерсон (Швеция, Q) – 6:1, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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За Арсеналий с децтва!))

Читалось!))

13:34

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