Макарова проиграла Стрыцовой во втором круге Roland Garros

Россиянка Екатерина Макарова в матче второго круга Roland Garros уступила чешке Барборе Стрыцовой со счетом 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 16 минут.
В другом поединке чешка Петра Квитова обыграла испанку Лару Арруабаррену со счетом 6:0, 6:4.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Барбора Стрыцова (Чехия, 26) – Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 6:4, 6:2
Петра Квитова (Чехия, 8) – Лара Арруабаррена (Испания) – 6:0, 6:4
Михаэла Бузарнеску (Румыния, 31) – Ребекка Петерсон (Швеция, Q) – 6:1, 6:2
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