Макарова проиграла Джорджи в четвертом круге Уимблдона

В матче четвертого круга Уимблдона россиянка Екатерина Макарова проиграла итальянке Камиле Джорджи со счетом 3:6, 4:6. В другом поединке Елена Остапенко из Латвии обыграла белоруску Александру Соснович, а словачка Доминика Цибулкова – Си Сувэй из Тайваня.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Камила Джорджи (Италия) – Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 6:3, 6:4
Доминика Цибулкова (Словакия) – Си Сувэй (Тайвань) – 6:4, 6:1
Елена Остапенко (Латвия, 12) – Александра Соснович (Белоруссия) – 7:6 (7:4), 6:0
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