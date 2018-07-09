Макарова проиграла Джорджи в четвертом круге Уимблдона

В матче четвертого круга Уимблдона россиянка Екатерина Макарова проиграла итальянке Камиле Джорджи со счетом 3:6, 4:6. В другом поединке Елена Остапенко из Латвии обыграла белоруску Александру Соснович, а словачка Доминика Цибулкова – Си Сувэй из Тайваня.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Камила Джорджи (Италия) – Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 6:3, 6:4

Доминика Цибулкова (Словакия) – Си Сувэй (Тайвань) – 6:4, 6:1

Елена Остапенко (Латвия, 12) – Александра Соснович (Белоруссия) – 7:6 (7:4), 6:0