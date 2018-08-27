Макарова победила Уотсон и может сыграть с Калинской во втором круге US Open

Россиянка Екатерина Макарова вышла во второй круг US Open. Теннисистка в двух сетах обыграла Хизер Уотсон.

Соперницей Макаровой станет победительница матча между немкой Юлией Гергес и россиянкой Анной Калинской.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Элисе Мертенс (Бельгия, 15) - Куруми Нара (Япония) - 6:2, 6:7(5:7), 7:5

Екатерина МАКАРОВА (Россия) - Хизер Уотсон (Великобритания, Q) - 6:1, 3:6, 6:3

Гарбинье Мугуруса (Испания, 12) - Чжан Шуай (Китай) - 6:3, 6:0