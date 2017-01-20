Кузнецова и Павлюченкова встретятся в четвертом круге Australian Open

Россиянка Светлана Кузнецова вышла в четвертый круг Australian Open, обыграв сербку Елену Янкович со счетом 6:4, 5:7, 9:7.

В следующей стадии турнира Кузнецова встретится с соотечественницей Анастасией Павлюченковой. Последняя в третьем круге обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 7:5, 4:6, 6:3.

Добавим, что 25-летняя Павлюченкова впервые в карьере вышла в 1/8 финала на турнире в Австралии. Ранее она лишь дважды играла в третьем круге (2011, 2014).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) – Янкович Е. (Сербия) – 6:4, 5:7, 9:7